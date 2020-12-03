03.12.2020
20:41
115
Культура
Якутских читателей ждет встреча со звездой детективов
Поклонников детективного жанра ждет встреча с известнейшим автором детективов Александрой Марининой. По правилам нового времени событие произойдет онлайн. Для читателей — это прекрасная возможность напрямую пообщаться со звездой. Организатор мероприятия — Национальная библиотека РС (Я).
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Инстаграм
#Александра Маринина#Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)#Якутия#Якутских читателей ждет встреча со звездой детективов
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