Якутских читателей ждет встреча со звездой детективов

Поклонников детективного жанра ждет встреча с известнейшим автором детективов Александрой Марининой. По правилам нового времени событие произойдет онлайн. Для читателей — это прекрасная возможность напрямую пообщаться со звездой. Организатор мероприятия — Национальная библиотека РС (Я). View this post on Instagram A post shared by Национальная библиотека РС(Я) (@nb_sakha)

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Инстаграм

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