03.12.2020
20:41
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Культура

Якутских читателей ждет встреча со звездой детективов

Поклонников детективного жанра ждет встреча с известнейшим автором детективов Александрой Марининой. По правилам нового времени событие произойдет онлайн. Для читателей — это прекрасная возможность напрямую пообщаться со звездой. Организатор мероприятия — Национальная библиотека РС (Я).

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Инстаграм
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