Якутских борцов ждут очередные схватки

Айаал Лазарев поборется в Алмате, легионеры из Белоруссии, Македонии, Польши и Румынии в Варшаве, сообщает Sportyakutia.ru

В ближайшие дни стартуют континентальные чемпионаты по спортивной борьбе – в Варшаве с 19 апреля пройдет чемпионат Европы, в Алмате с 18 апреля – чемпионат Азии.

Как удалось выяснить «Спорт Якутии», в составах сборных команд Белоруссии, Македонии, Польши и Румынии на европейском турнире выступят якутские легионеры Арыйаан ТЮТРИН (57 кг), Андрей БЕКРЕНЕВ (65 кг), Владимир ЕГОРОВ (61 кг), Эдуард ГРИГОРЬЕВ (61 кг) и Николай ОХЛОПКОВ (61 кг), соответственно. Отметим, что для Арыйаана Тютрина чемпионат в Варшаве станет первым официальным стартом за команду Белоруссии. Для остальных якутских борцов турнир станет очередным.

На чемпионате Желтого континента в Алмате увидим выступление легионера сборной Кыргызстана Айаала ЛАЗАРЕВА. Якутский супертяж, чемпион Азии 2015 года поборется за медали в весовой категории до 125 кг. Напомним, на прошлой неделе Лазарев боролся на Азиатском квалификационном олимпийском турнире, где завоевал бронзовую медаль.

Пожелаем удачи нашим борцам!

Добавим, что на континентальных чемпионатах путевки на Олимпийские игры разыгрываться не будут.