Якутских борцов ждет Стамбул

Борцы Виктор Рассадин, Арыйан Тютрин и Петр Константинов выступят на турнире в Турции.

На международном турнире Яшара Догу, который пройдет 10-12 января в Стамбуле, выступят три якутских борца – Виктор Рассадин, Арыйан Тютрин и Петр Константинов. Об этом ЯСИА сообщил старший тренер сборной республики Александр Оконешников.

Первый старт лидирующих якутских борцов в новом году состоится на международном турнире памяти олимпийского чемпиона Яшара Догу в Турции. На ковер выйдут три борца из Якутии – победитель Кубка мира Виктор Рассадин выступит в категории до 70 кг, обладатель такого же титула Арыйан Тютрин сразится в весе до 61 кг, а призер первенства мира Петр Константинов поборется в наилегчайшем весе до 57 кг.

Вольники категории до 57 и 70 кг начнут схватки 10 января, с финалами на следующий день. А борцы веса до 61 кг сразятся 11 января и выявят имена призеров 12-го числа. Онлайн-трансляция состоится на YouTube-канале Федерации борьбы Турции.