Якутских борцов со СПИДом отметили на федеральном уровне
В канун Всемирного дня борьбы со СПИДом в г. Москва состоялся VIII Всероссийский форум по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.
Участников форума приветствовал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В ходе форума главные специалисты федеральных округов поделились опытом работы в части реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации до 2030 года. На форуме также присутствовали представители НКО, которые представили свой опыт в реализации профилактических мероприятий.
Заместитель министра здравоохранения Андрей Плутницкий отметил, что выстроен правильный менеджмент мероприятий Государственной стратегии и выстроенная система контроля за ВИЧ — инфекцией становится одной из ведущих в мире, тестирование населения в нашей стране находится на высоком уровне в отличие от других государств. Главный внештатный специалист по ВИЧ — инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус, указал, что продолжается усовершенствование нормативно-правовых актов, готовится к выпуску новая редакция клинических рекомендаций для взрослого населения с ВИЧ — инфекцией. Целью работы всех СПИД центров, по мнению главного внештатного детского специалиста по ВИЧ-инфекции Евгения Воронина, это устранение смертности детей от СПИДа.
Одним из волнительных моментов, для участников форума, стало подведение итогов проведенного Всероссийского конкурса «Лучший СПИД-центр 2022». В этом конкурсе приняли участие все СПИД центры регионов, в том числе участие принял и Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом.
«Деятельность нашего Центра высоко оценена, мы получили III место в номинации «Прорыв в профилактике вертикальной передачи». Стоит отметить, что это итог совместной работы всего коллектива СПИД центра и медицинских организаций республики. И, конечно же, результат правильно выстроенной Минздравом системы деятельности и успешной реализации региональной программы, разработанной при поддержке правительства и главы республики Айсена Николаева», — отметил главный врач Центра СПИД Дмитрий Сергин.
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