23.02.2022
22:57
37
Светская хроника
Якутские звезды заключили брак в зеркальную дату
Самая харизматичная кинозвезда Якутии Нюргун Бэчигэн @bechigen_nurgun и самая красивая танцовщица Якутии, бизнесвумен, блогер Лилия Соловьева @rrred_lily заключили брак в зеркальную дату — 22.02.2022. Пара является одной из самых гармоничных, позитивных и творческих в Якутске, сахаязычный красавец Нюргун и русскоязычная горожанка Лилия воплощают в жизнь проект — приложение для изучения якутского языка «Сахалыы». И, судя по постам Лилии, ставшей свободно говорить на саха, приложение хорошо работает. Любовь — прекрасное чувство, о которой мечтают, к которой стремятся, которая дает силы, вдохновение, продолжение. Прекрасно, что влюбленные скоро ожидают еще одно радостное событие.
Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.02.2022
0
23.02.2022
305
23.02.2022
273
23.02.2022
129
23.02.2022
569
23.02.2022
238
23.02.2022
278
23.02.2022
232
23.02.2022
193
23.02.2022
722
23.02.2022
291
23.02.2022
310
23.02.2022
178
23.02.2022
324
23.02.2022
302
23.02.2022
591
23.02.2022
385
23.02.2022
377
23.02.2022
303
23.02.2022
196
23.02.2022
198
23.02.2022
465
23.02.2022
672
23.02.2022
264
23.02.2022
229
23.02.2022
671
23.02.2022
198
23.02.2022
203
23.02.2022
245
23.02.2022
1188
23.02.2022
431
22.02.2022
314
22.02.2022
466
22.02.2022
1038
22.02.2022
550
22.02.2022
1207
22.02.2022
818
22.02.2022
2200
22.02.2022
2963
22.02.2022
484
22.02.2022
1399
22.02.2022
873
22.02.2022
1492
22.02.2022
549
22.02.2022
409
22.02.2022
1238
22.02.2022
430
22.02.2022
463
22.02.2022
506
22.02.2022
841
ТОП НОВОСТИ
17.02.2022
10169
17.02.2022
7258
19.02.2022
5002
22.02.2022
3930
20.02.2022
3625
21.02.2022
3401
20.02.2022
3305