Якутские звезды заключили брак в зеркальную дату

Самая харизматичная кинозвезда Якутии Нюргун Бэчигэн @bechigen_nurgun и самая красивая танцовщица Якутии, бизнесвумен, блогер Лилия Соловьева @rrred_lily заключили брак в зеркальную дату — 22.02.2022. Пара является одной из самых гармоничных, позитивных и творческих в Якутске, сахаязычный красавец Нюргун и русскоязычная горожанка Лилия воплощают в жизнь проект — приложение для изучения якутского языка «Сахалыы». И, судя по постам Лилии, ставшей свободно говорить на саха, приложение хорошо работает. Любовь — прекрасное чувство, о которой мечтают, к которой стремятся, которая дает силы, вдохновение, продолжение. Прекрасно, что влюбленные скоро ожидают еще одно радостное событие.