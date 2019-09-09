09.09.2019
21:03
155
Светская хроника
Якутские звезды VS Голливудские звезды
Певец Саарын выложил в Инстаграм селфи со своими друзьями.
«Певцы нескольких поколений», — подписал он это фото.
Неправда ли, оно похоже на знаменитое селфи со звездами Голливуда?
Источник: https://www.instagram.com/p/B2Ka43upLx0/
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