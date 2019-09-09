09.09.2019
21:03
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Светская хроника

Якутские звезды VS Голливудские звезды

Певец Саарын выложил в Инстаграм селфи со своими друзьями.

«Певцы нескольких поколений», — подписал он это фото.

Неправда ли, оно похоже на знаменитое селфи со звездами Голливуда?

https://www.instagram.com/p/B2Ka43upLx0/
Источник: https://www.instagram.com/p/B2Ka43upLx0/
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