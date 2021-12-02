Якутские золотодобытчики выплатили 125 работникам более 30,5 млн рублей после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Республики Саха (Якутия) провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Ф.Г.М. Технология» имеет задолженность по заработной плате перед 125 работниками на сумму более 30,5 млн рублей.

В целях защиты нарушенных прав граждан прокуратура внесла руководителю общества представление, обратилась в интересах работников в суд о взыскании задолженности по оплате труда, а также направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

В результате вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда перед работниками погашена в полном объеме, их права восстановлены.

Уголовное дело, возбужденное следственными органами по материалам проверки прокуратуры по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), находится на стадии расследования и контроле прокуратуры республики.