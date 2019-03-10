Якутские знаменитости восхищены друг другом

Известный дизайнер Петр Яковлев опубликовал в Instagram фотографии великолепной якутской певицы Далааны в платье придуманном и воплощенном модельером и написал:

Прекрасная Далаана с праздником🌷!!! ⠀

С Натальей мы дружим вот уже почти 10 лет🙆🏻‍♂️✊🏼✊🏼✊🏼! За это время было много, даже очень много костюмов и платьев сшито👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗, но среди всех вот этот костюм самый необычный☝🏻, своим исполнением, цветовым решением, своими вариациями носки, поэтому и является одним из самых любимых🖤. Его динамика, многогранность и монохромность☝🏻 дают абсолютную свободу в образе якутской красавицы, его полосы будто гипнотизируют во время выступления певицы🎵🎶🤩🤩🤩! ⠀

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Спасибо большое за доверие и понимания моего творческого виденья🙃! Жду тебя всегда снова💐! С тобой работать одно удовольствие🌹!!! ⠀