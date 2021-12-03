03.12.2021
17:49
237
Путешествия & Отдых
Якутские всадники в Улан-Удэ!
Якутские всадники Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев добрались до столицы Бурятии — Улан-Удэ. Пройдено около 4000 км от Оймяконья, откуда рни начали свой путь на чистокровных якутских лошадях. Путешественники уверены: «Якутские лошади показывают и доказывают своё гордое звание самых выносливых лошадей в мире!»
Всадники озвучили дальнейший маршрут: Тыва — Горный Алтай — Барнаул — Москва. В столице путешественники планируют принять участие на юбилейном Ыhыахе, посвящённом 100-летию Якутской АССР.
Фото: https://www.instagram.com/p/CXA0uQHMHsQ/
Источник: https://www.instagram.com/p/CXA0uQHMHsQ/
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