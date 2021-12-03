03.12.2021
17:49
237

Путешествия & Отдых

Якутские всадники в Улан-Удэ!

Якутские всадники Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев добрались до столицы Бурятии — Улан-Удэ. Пройдено около 4000 км от Оймяконья, откуда рни начали свой путь на чистокровных якутских лошадях. Путешественники уверены: «Якутские лошади показывают и доказывают своё гордое звание самых выносливых лошадей в мире!»

Всадники озвучили дальнейший маршрут: Тыва — Горный Алтай — Барнаул — Москва. В столице путешественники планируют принять участие на юбилейном Ыhыахе, посвящённом 100-летию Якутской АССР.

Фото: https://www.instagram.com/p/CXA0uQHMHsQ/
Источник: https://www.instagram.com/p/CXA0uQHMHsQ/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх