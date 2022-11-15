Якутские врачи работают в военных госпиталях Москвы

11 ноября по поручению главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА Минздравом Якутии для работы с военными госпиталями Москвы направлена бригада врачей под руководством главного врача Якутской городской больницы № 3 Светланы ДАВЫДОВОЙ. В составе мобильной бригады — врач-травматолог Анатолий ПОТАПОВ и врач-клинический психиатр Александр ГРИГОРЬЕВ.

Врачи работают в военных госпиталях в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко и в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского Минобороны России.

«Состоялись встречи с лечащими докторами наших ребят. По медицинской части со стороны военных госпиталей делается всё. По тяжести состояния и тяжести ранения проводится несколько этапов лечения. Лечение не заканчивается после выписки из госпиталей — раненые проходят ряд этапов лечения и реабилитации, при необходимости может проводится несколько оперативных вмешательств», — отметила Светлана Давыдова.

По итогам работы в военных госпиталях будут определено какая дополнительная медицинская помощь понадобится от гражданского здравоохранения республики.

«Мы должны понять, как вести подготовку, какие этапы реабилитации должны быть проведены для наших раненых военных. Также мы должны понять, в каком виде должны подготовиться социальные службы», — добавила она.

Светлана Давыдова отметила, что Постоянным представительством Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ проделана огромная работа по составлению полного списка раненых бойцов-якутян, которые находятся в госпиталях Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова. После Москвы бригада якутских врачей планирует работать в военных госпиталях Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Севастополя.