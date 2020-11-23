Якутские врачи проходят стажировку в московских клиниках

Группа якутских врачей по направлению Минздрава республики проходит обучение по лечению коронавирусной инфекции в ковидных клиниках Москвы. Московские врачи делятся с коллегами из Якутии опытом оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом во время пандемии. Посещение Москвы — часть работы по обмену опытом внутри российского медицинского сообщества. Обмен опытом для врача дорогого стоит! А тем более во время борьбы с такой тяжелой инфекцией, как COVID-19.

— Нас пять врачей: я и наш врач реаниматолог-анестезиолог ДОМОКОШ Анна, терапевт Мегино-Кангаласской ЦРБ КУЛАКОВСКАЯ Юлия, врач реаниматолог-анестезиолог Чурапчинской ЦРБ ПОТАПОВ Виктор и врач реаниматолог-анестезиолог Мирнинской ЦРБ КАНГЕЛДИЕВ Эркин, — сообщила в первый день стажировки пульмонолог Якутской республиканской клинической больницы Татьяна БАРАШКОВА. — Цель поездки — ознакомление с организацией работы инфекционных отделений для лечения больных с ковид инфекцией, обмен опытом лечения и ведения таких больных. Департамент здравоохранения Москвы разработал программу посещения нескольких ведущих клиник, таких как филиал 67-ой городской больницы — временный госпиталь в Ледовом дворце, институт Склифосовского, 52-ая горбольница и инфекционная больница в Коммунарке. В каждой больнице мы должны провести по три дня. В первые дни мы посетили временный госпиталь в Ледовом дворце «Крылатское», который был развернут в мае этого года, он рассчитан на 1347 коек с 47 реанимационными койками. Полностью автономный.

— Я врач анестезиолог-реаниматолог Отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Якутской республиканской клинической больницы, — продолжила рассказ коллеги Анна ДОМОКОШ в тот же день. — С самого начала пандемии мы открыли свои двери для ковидных больных. В нашем отделении лежат пациенты с тяжелым и крайне тяжёлым состояниями и для меня, как для врача-реаниматолога очень важно учиться, обмениваться опытом с коллегами. Базисная терапия covid-19 идентична с нашим лечением. Есть определённый клинический протокол лечения больных новой коронавирусной инфекцией covid-19, разработанный департаментом здравоохранения Москвы. Врачи рассказали о ведении и тактике лечения больных с самого начала — с приёмного покоя и до палат интенсивной терапии. Участвовали в приеме пациентов, назначении лекарственных препаратов и заполнении медицинской документации. В реанимации всех крайне тяжелых пациентов переводят в основной филиал 67-ой больницы. Больных в основном ведут на аппаратах НИВЛ с применением препарата Дексдор. Главный врач Шкода Андрей Сергеевич лично познакомил нас с руководством, структурой и организацией больницы. Реанимация расположена в 7 боксах по 6 палат, то есть в общей сложности 42 палаты интенсивной терапии. Всё оборудование новое. Строго соблюдают правила асептики и антисептики. Логистика продумана до мельчайших деталей.

Следующим пунктом стажировки якутян стало инфекционное отделение для больных с ковид-инфекцией НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

— Наверное, каждый врач мечтает оказаться в стенах этого лечебного учреждения, — написала после первого дня посещения института Анна Константиновна. — Два дня стажировки мы разделили на теоретические и практические дни. Ознакомились с лабораторной диагностикой и лучевыми методами исследования. Отделением лучевой диагностики заведует Муслимов Рустам Шахисмаилович, кандидат медицинских наук. Он детально показал нам КТ-снимки больных на разных этапах заболевания и лечения. Далее нас познакомили с заведующим отделения организации и проведения клинических испытаний и исследований «Склифлаб» Солониным Сергеем Александровичем. Это лаборатория вышла на первое место по объемам ПЦР-исследований в сутки (лаборанты делают примерно десять тысяч исследований). Нам показали, как проводятся исследования по ПЦР и ИХА-диагностике Covid-19. ПЦР исследования проводятся в специальных боксах с вентиляционной системой, никакой контаминации нет. Контейнеры абсолютно герметичны. На второй день нас провели в инфекционный блок для covid-больных. В отделении реанимации и интенсивной терапии в общей сложности 94 койки, они располагаются на пяти этажах этого блока. На момент, когда мы зашли в красную зону, в реанимации находилось 89 тяжелобольных. Вместе с заместителем директора Склифа, кандидатом медицинских наук Попугаевым Константином Александровичем мы провели обход (проводится каждый день), ознакомились на примере пациентов с аппаратом ЭКМО. Разбирали все случаи, лабораторные данные пациентов, результаты инструментальных методов обследования, лечение. Отметила для себя, что даже в случае повторного цитокинового шторма применяются блокаторы ИЛ-6. Пациентов ведут на аппаратах НИВЛ «MINDRAY» через назальные канюли высокопоточным кислородом и низким уровнем ПДКВ. Очень всё интересно, узнали массу полезной информации, обязательно применим опыт наших московских коллег у себя в Якутске и районах.

Командировка продолжается. На этой неделе наших врачей ждут еще две ведущие клиники Москвы.