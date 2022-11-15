Якутские врачи о работе в Донецкой республике

Якутский десант врачей завершил гуманитарную миссию на территории ДНР и ЛНР. Командировка продлилась около месяца, врачи оказывали медпомощь жителям Донбасса и военнослужащим. Самым юным в бригаде специалистов из Якутии оказался аспирант, хирург первой квалификационной категории Якутской республиканской офтальмологической больницы Стефан Георгиев. Он и другие специалисты поделились с ЯСИА впечатлениями о работе.



«Когда мы поехали в ДНР, впервые услышали взрывы снарядов. Это меняет тебя. Сперва я сомневался насчёт командировки, но потом решил, что должен поехать. У меня отец серб, все мои родственники пережили войну. Когда только приехали, мы встретили раненого человека. Даже не успели ни чемоданы распаковать, ни шаблонные материалы достать, сразу оказали ему помощь прямо с порога. Мы работали 14 часов в день, но искренняя благодарность пациентов перекрывала всю усталость. Эта поездка повлияла на каждого из нас», – отметил врач-офтальмолог, хирург Якутской республиканской офтальмологической больницы Стефан Георгиев.

Всего в бригаде было десять специалистов: неврологи, УЗИ-специалисты, офтальмологи, кардиологи и рентген-лаборанты. Как рассказал её руководитель, главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, заместитель секретаря ЯРО партии «Единая Россия» Иван Луцкан, в дальнейшем планируется выездная работа и в других городах ДНР. Состав врачей будет обновлённым. По его словам, возможно, понадобятся другие специалисты.

«Медицина в ДНР очень страдает, там всё стоит с 80-90-х годов. Условно есть только кардиограф. Мы проводили врачам мастер-классы, работали все вместе. С коллегами мы обследовали более 400 человек», – рассказал врач-кардиолог Республиканской больницы №2 Филипп Харлампьев. Бригада врачей работала в Центральной городской больнице Кировского, там якутские специалисты провели 163 операции. В Луганскую народную республику врачи приехали перед отъездом в Якутию, чтобы проверить медицинское оборудование. Специалисты выполнили 18 операций. Напомним, с просьбой об отправке специалистов к главе Якутии Айсену Николаеву обратился председатель правительства ДНР.