Якутские врачи-нефрологи будут стажироваться в московской больницы

Подписано соглашение о сотрудничестве «Центра современной нефрологии и диализа» с ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больницы №52»

20 апреля 2022 года в Москве в ходе рабочей поездки состоялась встреча главного врача «Центра современной нефрологии и диализа» Марфы Николаевны Бурцевой с заведующей образовательным центром ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больницы №52» Алисой Сергеевной Кузнецовой. Во время встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между медицинскими учреждениями: стажировка специалистов «Центра современной нефрологии и диализа» у одних из самых опытных специалистов России по нефрологии — врачей ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ».

Здесь, в отделении нефрологии, с медиками своим колоссальным опытом будет делиться к.м.н., врач-нефролог, главный внештатный специалист г.Москвы Олег Николаевич Котенко. В отделении нефрологии работают квалифицированные врачи-нефрологи, в том числе врачи высшей категории, кандидаты и доктора наук. Отрадно, что стажировка будет проходить на рабочем месте, что позволит максимально быстро и эффективно перенять практический опыт московских докторов якутским специалистам, что позволит им повысить квалификацию в отрасли нефрологии в своём регионе.