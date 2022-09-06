Якутские волонтеры на Донбассе

Молодая Гвардия Якутии – волонтеры на Донбассе.

Сегодня, 5 сентября 2022 года, состоялся очередной выезд добровольческого отряда из 65 человек на освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик. Выезд организовывался ВОО «Молодая Гвардия Единая Россия» совместно с ВДМОД «ВОЛОНТЕРСКАЯ РОТА БОЕВОГО БРАТСТВА».

Волонтеры будут оказывать помощь жителям Мариуполя, Мелитополя, Волновахи, Купянска, Изюма и Волчанска. Перед отправкой добровольцы прошли обучение в Центральном штабе «Молодой Гвардии».

«Сегодня восемнадцатый десант наших волонтеров, состоящий из 65 человек, отправился на Донбасс и в освобожденные территории. Они едут на смену своим товарищам, которые уже две недели ежедневно оказывают необходимую помощь местным жителям. Среди добровольцев много желающих остаться работать подольше, некоторые находятся на территориях с 30 марта. В составе восемнадцатого волонтерского отряда несколько человек, которые уже выезжали на территории в рамках волонтерской миссии. Люди едут повторно при первой же возможности», – рассказал Иван Дзюбан, заместитель Председателя ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

В состав отряда также вошли молодогвардейцы из Якутии: Попов Василий, Уваров Василий, Цеев Николай, Федоров Анатолий, Зебров Роман.

«Прямо сейчас мы выезжаем на Донбасс волонтерами, едем в Мариуполь. Будем помогать жителям города, оказывать помощь медицинским учреждениям, строительным бригадам, выдавать гуманитарную помощь. Для меня и Уварова Василия – это уже второй выезд на территорию ЛДНР, до этого мы ездили в качестве волонтеров в начале апреля этого года. Очень радует, что молодежь и по сей день проявляет желание и инициативу отправляться на Донбасс в качестве волонтера.» — поделился Василий Попов, Федеральный координатор Молодой Гвардии в ДФО, руководитель делегации волонтеров из Якутии.

Напомним, начиная с 30 марта текущего года ВОО «Молодая Гвардия Единой России» регулярно направляет волонтерскую помощь мирным жителям в Донецкой Народной Республике и на других освобожденных территориях. Всего в данной деятельности было задействовано уже более 1000 человек.