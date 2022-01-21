Якутские видеоблогеры могут выиграть денежный приз на российском конкурсе

На платформе Ecowiki.ru стартовал конкурс видеоблогов и экостатей «В поисках живого добра». Авторы лучших работ выиграют денежные призы и получат возможность опубликовать видео и статьи в социальных сетях и на платформе.

Принять участие в конкурсе могут начинающие и опытные видеоблогеры, журналисты, копирайтеры, писатели и все желающие. Работы принимаются до 10 марта.

Январь и февраль – самые холодные зимние месяцы. В это время городским и диким животным особенно важна помощь человека. Из-за больших снегопадов и низких температур птицам сложно добывать корм. Многие неравнодушные люди мастерят для пернатых кормушки, помогая им пережить зиму. В помощи волонтеров также нуждаются и обитатели приютов – кошки и собаки. Кто-то решается взять животное домой, другие оказывают посильную помощь приютам: приносят корма, ветошь, помогают отапливать помещения, выгуливать собак, строить теплые будки и вольеры. Сотрудники ООПТ активно подкармливают копытных и животных, которым из-за обильных снегопадов становится сложно добывать себе пищу.

Об этих добрых делах мы предлагаем рассказать людям в формате статьи и видеоблога. У каждого автора есть шанс опубликовать свои работы на платформе Ecowiki.ru, получить диплом от Движения ЭКА и всеобщее признание.

Участникам предложены следующие темы:

Мой опыт создания экологичных кормушек для птиц.

Я – волонтер приюта для животных и горжусь этим.

Я взял(а) животное из приюта и могу поделиться опытом.

Как животные изменили мою жизнь к лучшему.

Я знаю, как решить проблему бездомных животных в России.

Положительный пример «заразен». Как мне удалось привить любовь к животным другим людям.

Как я организовал(а) собственный приют для животных/мастерскую для создания кормушек/фонд помощи животным и др.

Личная история спасения зверей или птиц от гибели.

Помощь животным на примере других государств.

«Убийственное равнодушие». Как справиться с этим пороком общества.

Мой опыт участия в акциях Ecowiki.ru «Уютный приют», «Хранители птиц» и «Животные из приюта – это круто».

Чтобы принять участие в конкурсе видеоблогов, необходимо снять видео на одну или несколько предложенных тем и подать заявку в специальной форме:https://clck.ru/SiAVb.

Три победителя получат почетные дипломы от организаторов и денежные призы в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

Для участия в конкурсе экостатей нужно написать текст на одну или несколько предложенных тем и подать заявку в специальной форме: https://clck.ru/USJRF.

Победители получат почетные дипломы от организаторов и денежные призы в размере от 2 до 4 тыс. рублей.

Ознакомиться с условиями участия в конкурсе видеоблогов можно по ссылке: https://ecowiki.ru/konkurs-videoblogov-v-poiskah-zhivogo-dobra/.

Подать заявку на конкурс видеоблогов: https://clck.ru/SiAVb

Информация о конкурсе экостатей доступна на странице: https://ecowiki.ru/konkurs-ekostatej-v-poiskah-zhivogo-dobra/.

Платформа Ecowiki.ru Движения ЭКА – виртуальная витрина экологических знаний, инструментов и практик. Она позволяет пользователю узнать, как внести вклад в решение экологических проблем, помогает сформировать у себя полезные привычки в увлекательном формате марафонов. Платформа предлагает пошаговые инструкции, как вовлечь в экологичный образ жизни других людей и поучаствовать в системном решении экологических вызовов на уровне региона или страны.