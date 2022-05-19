Якутские украшения XIX века воссоздали по образцам из музея в Германии

Уникальные реконструкции одного изделия середины XIX века представили на круглом столе «Век ювелирного искусства в Якутии». Украшения изготовили студенты Якутского художественного училища и ювелиры Мастерской Петра Алексеева по оригинальным образцам, которые хранятся в Музее этнографии Грасси в Германии. тгк @ulusmedi

Фото: тгк @ulusmedi Источник: тгк @ulusmedi

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