19.05.2022
18:58
99

Мультикультурная Якутия

Якутские украшения XIX века воссоздали по образцам из музея в Германии

Уникальные реконструкции одного изделия середины XIX века представили на круглом столе «Век ювелирного искусства в Якутии».

Украшения изготовили студенты Якутского художественного училища и ювелиры Мастерской Петра Алексеева по оригинальным образцам, которые хранятся в Музее этнографии Грасси в Германии. тгк @ulusmedi

Фото: тгк @ulusmedi
Источник: тгк @ulusmedi

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