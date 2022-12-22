Якутские учителя — победители Всероссийского конкурса «Мой лучший урок»

НАШИ УЧИТЕЛЯ – ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МОЙ ЛУЧШИЙ УРОК-2022»

С 10 по 16 декабря в г. Москве проходил финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок». География мероприятия обширная: всего приняло участие 108 педагогов из 33 регионов нашей огромной страны. Республику Саха (Якутия) на конкурсе представляли победители республиканского этапа «Мой лучший урок» Кириллина Марианна Васильевна, учитель английского языка МОБУ СОШ №16 им. С.Г. Черных (г. Якутск) и Шишигина Виктория Петровна, учитель английского языка МБОУ «Амгинский лицей имени академика Л. В. Киренского» (Амгинский улус).

Жюри состояло из профессоров и доцентов ведущих вузов: заслуженного учителя РФ, к.п.н., Шестернинова Е.Е., главного редактора журнала «Вестник образования России» Глазкова Ю.И., заслуженного учителя РФ, д.п.н., профессора Богуславского М.В.

В финале конкурса наши учителя смогли достойно представить республику, защитив свои методические разработки – уроки на актуальные темы, в соответствии с ФГОС. В результате, Шишигина В.П. и Кириллина М.В. стали победителями всероссийского конкурса, удостоившись 1 мест. Организаторы отметили высокий методический уровень разработок. Здесь необходимо отметить методическую помощь при подготовке к финалу членов республиканского учебно-методического объединения учителей иностранных языков, кафедры иностранных языков ИРОиПК.

Шишигина В.П.: «На конкурсе мы защищали разработки своих уроков. Мой урок был посвящен 85-летнему юбилею Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаилу Ефимовичу Николаеву. Представлять республику на всероссийском конкурсе было очень волнительно и ответственно. Я рада, что смогла донести основную идею урока до членов жюри — моя разработка урока заняла 1 место. Для меня было неожиданным сюрпризом вручение на церемонии награждения медали «За службу образованию». Это победа, несомненно, результат общей работы.

Я благодарна Институту развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II, своим коллегам из регионального методического объединения учителей английского языка, и, конечно, своему родному коллективу Амгинского лицея».

Кириллина М.В.: «С 10-16 декабря я удостоилась чести принять участие во всероссийском этапе конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в городе Москве. Конкурс «Мой лучший урок» — это отличная возможность обменяться опытом с коллегами. Нам была предоставлена возможность познакомиться с педагогами со всех уголков нашей необъятной страны. За семь дней мы прошли интенсивное обучение по современным образовательным технологиям, посетили московские школы и посмотрели на уроки друг друга. Многие из этих уроков меня действительно заинтересовали, я внесла в свою копилку несколько новых приемов и методов. Я убедилась, что наша страна богата талантливыми педагогами

Я от всего сердца благодарна Институту развития образования и повышения квалификации за прекрасную возможность поучаствовать в таком масштабном конкурсе. Благодарю свой коллектив МОБУ СОШ №16 им С.Г. Черных за огромную поддержку. Спасибо всем организаторам за прекрасный конкурс!».

Организаторы отметили высокий уровень методических разработок наших учителей. Поздравляем!