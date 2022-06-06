Якутские ученые получили статус член-корреспондентов Российской Академии наук

Якутские ученые Валерий Юрьевич ФРИДОВСКИЙ и Михаил Николаевич ЖЕЛЕЗНЯК получили заслуженный статус член-корреспондентов Российской Академии Наук. Об этом сообщает глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в своем телеграм-канале.

Это признание их научных достижений, достойная награда за долгие годы самоотверженного труда во имя развития науки.

От всей души поздравляю! Желаю новых успехов в работе, воплощения в жизнь всех планов, крепкого здоровья и благополучия!