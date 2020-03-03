Якутские ученые доказали эффективность георадара для поисков мамонтовой кости

Двое молодых ученых из лаборатории «Технологии добычи и переработки сырья мамонтовой фауны» ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» Аггел Аммосов и Иван Горохов приняли участие в XXI Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с международным участием), проходившей в г. Нерюнгри с 27 по 29 февраля.

Младший научный сотрудник лаборатории Технологий добычи и переработки сырья мамонтовой фауны ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Аггел Аммосов представил на конференции доклад о модельных исследованиях по оконтуриванию костных остатков мамонтовой фауны методом высокочастотной георадиолокации и стал дипломатом 1 степени.

Молодым ученым был проведен эксперимент, в ходе которого на глубину 0,9 м в речной песок были закопаны бивень мамонта и кусок рога древнего оленя. Далее было проведено зондирование с центральной частотой 250 МГц и 400 МГц георадаром ОКО-2, производства ООО «ЛОГИС». Данный георадар рассчитан на работу в температурном диапазоне от -20℃ до +50℃ даже в неблагоприятных условиях дождя и снега. При помощи георадара были четко определены контуры закопанных локальных объектов.

«Использование георадаров может уменьшить разрушение речных террас при добыче останков мамонтовой фауны, но, для расшифровки полученных от прибора данных пользователи должны уметь правильно их интерпретировать, грамотно используя имеющуюся априорную информацию», — подчеркнул Аггел Аммосов.

Иван Горохов, младший научный сотрудник лаборатории Технологий добычи и переработки сырья мамонтовой фауны ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» выступил на конференции с докладом о поиске местонахождений остатков мамонтовой фауны в криолитозоне с использованием ГИС-технологий и геофизических методов и был награжден Благодарственным письмом.