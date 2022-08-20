Якутские технологии помогут защитить военную технику от тепловизоров

19 августа, Москва. Якутская компания «Хоту Тент» и Военный инновационный технополис «Эра» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития перспективных разработок военного и двойного назначения. Соглашение было подписано на площадке Международного военно-технического форума «Армия 2022» в присутствии Главы Якутии Айсена Николаева. Документ предполагает проведение совместных научных исследований под руководством специалистов компании.

«Подписанное сегодня соглашение – это новый этап развития наших инноваций. Уверен, что разработки компании «Хоту Тент» займут достойное место среди оборонных технологий», – отметил Айсен Николаев.

Компания «Хоту тент», созданная в 2017 году в Якутии, специализируется на производстве утеплённых изделий, которые используются для защиты техники при экстремально низких температурах. Уникальность якутской продукции в инновационном материале, который обеспечивает полную защиту от ветра и солнечных лучей, является сверхпрочным, при этом остается легким и компактным. Якутская разработка может использоваться для защиты военной техники в боевых условиях.

Материалы, разработанные компанией «Хоту Тент», позволяют сделать технику менее заметной для тепловизоров при ведении боевых действий в ночное время, на удаленных расстояниях или же в условиях низких температур, где контрастность достаточно высокая по отношению к окружающему фону и работающую технику, которая имеет инфракрасное излучение, очень хорошо видно.