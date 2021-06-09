Якутские театры участвуют в фестивале «Науруз» в Казани

В Казани открылся XV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». Участие в фестивале принимают два театра из Якутии – Саха академический театр им. П.А. Ойунского и Театр Олонхо.

Открытие фестиваля состоялось 7 июня на сцене Театра им. Г.Камала. Участников и гостей фестиваля со сцены поприветствовала министр культуры Татарстана Ирада АЮПОВА, отметив, что одновременно с театральным фестивалем в Казани проходят Дни Якутии. Министр подчеркнула, что на открытии фестиваля присутствует ее коллега министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий КУПРИЯНОВ и «давний друг и брат фестиваля», Казанского театра народный артист России, художественный руководитель Саха театра, легендарный режиссер Андрей БОРИСОВ.

«Каждый из нас пытается ответить на вопросы, кто мы, откуда пришли, куда мы идем… Очень надеюсь, что главным ответом на вопросы, задаваемые театральным фестивалем «Науруз», будет — у нас с вами есть будущее», — заключила Ирада Аюпова.

В фестивале принимают участие два театра из Якутии — Саха академический театр им. П.А. Ойунского и Театр Олонхо. Оба театра привезли в Казань спектакли в постановке Андрея Борисова. Театр Олонхо сыграет спектакль ««Улуу Куданса» (“Кудангса Великий”) 8 июня на открытии Дней Якутии под открытым небом. Начало в 21.55. Саха театр сыграет премьеру спектакля «Алитет уходит в горы» 9 июня в 19.00 на сцене Театра Камала.

До открытия фестиваля «Науруз» зампред правительства Якутии Сергей МЕСТНИКОВ и министр культуры Якутии Юрий Куприянов ознакомились с экспозицией музея Театра Камала, которая практически полностью состоит из интерактивных площадок, с экранами, 3D, голограммами по истории театра Татарстана.

XV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз» проходит в Казани с 6 по 11 июня. В программе фестиваля 28 театров из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и национальных республик России. Фестиваль соберет свыше 500 участников. Фестиваль реализуется в рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди».