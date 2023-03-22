Якутские светские львицы в новом амплуа

Сегодня модна тема эзотерики, шаманских практик, благословителей, которым увлечены политики, звезды шоу-бизнеса, но от этого не отстают и светские персоны.

В кругу светских львиц это не просто причуда, а возможность посмотреть на жизнь шире и глубже. У каждой дамы свой шаман, как и свой психолог. А наши якутские светские львицы одна ударилась в шаманизм, а другая стала благословителем (алгысчыт).

Фотофакт: Яна Эверест (Ньургуяна Эверстова) провела свой первый алгыс в доме Арчы.