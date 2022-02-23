Якутские студенты — в полуфинале всероссийского конкурса «Флагманы образования. Студенты»

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей» определил полуфиналистов. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Дальний Восток представят 100 участников. В их число вошли 4 студента из Якутии — они успешно прошли этап дистанционного тестирования.

Теперь ребятам предстоит выступить на окружных полуфиналах, которые пройдут в марте и апреле в 8 городах России.

Справка: Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Студенты» направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов вузов и колледжей. Участие в проекте открывает возможности для формирования у молодежи компетенций, соответствующих профилю учителя, в том числе через прохождение обучения и получение обратной связи от экспертов и профессионального сообщества.

Заявочная кампания конкурса стартовала в ноябре 2021 года и продлилась до января 2022 года. За этот период на сайте проекта studtrek.ru (https://studtrek.ru/) зарегистрировались почти 27 000 студентов вузов и колледжей из 84 регионов России. 804 студента, набравшие наибольшее количество баллов, на этапе дистанционного тестирования (функциональная грамотность, общекультурный и предметный тесты), получили путевку в очные полуфиналы, которые пройдут во всех федеральных округах страны. 150 сильнейших конкурсантов со всей России встретятся в финале.

Призеры конкурса получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан», а также подарки от партнеров соревнований.

Лауреатов ждет постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа призеров и экспертов конкурса «Флагманы образования. Школа». Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – стана возможностей» реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.