Якутские стражи порядка завоевали 22 медали на Всемирных играх полицейских

С 8 по 18 августа 2019 года в г. Чэнду (Китайская Народная Республика) прошли ХVIII Всемирные игры полицейских и пожарных по 55 различным спортивным дисциплинам, в которых приняли участие несколько тысяч спортсменов из 79 стран мира, в том числе около сотни российских полицейских по 29 видам спорта.

Делегацию МВД России возглавили начальник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России генерал-майор полиции Владимир Иоголевич и руководитель отдела организации физической подготовки и спорта ДГСК МВД России полковник внутренней службы Константин Зайцев.

В составе спортивной делегации МВД России приняли участие 17 сотрудников МВД по Республике Саха (Якутия) по следующим видам спорта: вольная борьба – 11, бокс – 2, легкая атлетика – 2, джиу-джитсу и грэпплинг – 1, триатлон — 1. Делегацию МВД по Республике Саха (Якутия) возглавил начальник Управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Александр Кутепов.

По итогам Игр, представители сборной МВД России завоевали 178 медалей – 91 золотую, 51 серебряную и 36 бронзовых.

Сотрудники МВД Якутии также успешно выступили на этих престижных международных соревнованиях, продемонстрировав высокий уровень мастерства и внеся в копилку сборной команды МВД России 22 медали – 12 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.

Следующие XIX Всемирные игры полицейских и пожарных состоятся через два года в Нидерландах.