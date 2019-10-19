Якутские сторонники единороссов и делороссов намерены сотрудничать

Сегодня Якутский региональный совет сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Якутское отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в целях поддержки гражданских инициатив заключили Соглашение о взаимном партнерстве и сотрудничестве.

Соглашение подписали председатель совета сторонников, народный депутат Якутии Иван СЛЕПЦОВ и председатель регионального отделения «Деловой России», Генеральный директор компании ООО «Центр программного обеспечения «Статус» Альбина КЫЧКИНА. Стороны договорились предоставлять друг другу помощь в проведении совместных мероприятий, акций, осуществления благотворительной деятельности и реализации общих проектов. Основным проектом, который объединит две организации, станет «Центр поддержки гражданских инициатив», созданный в этом году сторонниками партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Напомним, что ранее сопредседатель Центрального совета сторонников Партии «Единая Россия», Депутат Государственной думы объявил Сергей БОЯРСКИЙ сообщил о том, что Центр поддержки гражданских инициатив и «Деловая Россия» будут проводить отбор социально ориентированных проектов, которым будет оказана поддержка для реализации.

В свою очередь первый вице-президент и руководитель исполкома «Деловой России» Нонна КАГРАМАНЯН отметила, что у «Деловой России» есть пул федеральных и региональных проектов социальной направленности. «Наши региональные отделения реализуют более 800 различных проектов, которые могли бы быть интересны сторонникам «Единой России». В координации и взаимодействии мы сможем привлечь новые, свежие силы, готовые подключиться к работе», – сказала Каграманян.