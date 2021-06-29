Якутские справедливороссы представили своих кандидатов в Госдуму VIII созыва
Якутяне возглавили дальневосточный список партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» на выборах в Госдуму VIII созыва.
«Мы, «Справедливая Россия», настоящая оппозиционная партия, которая преодолевая сопротивление «Единой России», остается первой по количеству внесенных и принятых законопроектов в Госдуме, — делится лидер регионального отделения «Справедливой России» Юрий Григорьев. — К примеру, наш закон об отмене внутрироссийского роуминга при оплате услуг связи уже сэкономил россиянам более 100 миллиардов рублей. Не меньшей экономией для российских семей стало получение права заключать прямые договоры с поставщиками ресурсов, тем самым миновав посредников. Мы вновь готовы отстаивать и защищать интересы граждан».
Республика Саха (Якутия) входит в региональную группу №4 и состоит из следующих кандидатов:
- Тумусов Федот Семенович (Республика Саха (Якутия)
- Ким Марина Евгеньевна (Хабаровский край)
- Григорьев Юрий Иннокентьевич (Республика Саха (Якутия)
- Козицкий Алексей Анатольевич (Приморский край)
- Никифорова Вера Дмитриевна (Республика Саха (Якутия)
- Зимин Кирилл Вячеславович (Амурская область)
- Новиков Игорь Анатольевич (Магаданская область)
- Глухов Игорь Станиславович (Хабаровский край)
- Анистратов Александр Сергеевич (Сахалинская область)
- Бобровских Дмитрий Николаевич (Камчатский край)
- Дудин Владимир Николаевич (Еврейская автономная область)
Общефедеральная часть списка кандидатов состоит из пяти кандидатов:
1. Миронов Сергей Михайлович
2. Прилепин Евгений Николаевич
3. Семигин Геннадий Юрьевич
4. Меньшов Владимир Валентинович
5. Бабаков Александр Михайлович
Прочесть программу партии можно на сайте spravedlivo.ru
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