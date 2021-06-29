29.06.2021
22:43
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Политика

Якутские справедливороссы представили своих кандидатов в Госдуму VIII созыва

Якутяне возглавили дальневосточный список партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» на выборах в Госдуму VIII созыва.

«Мы, «Справедливая Россия», настоящая оппозиционная партия, которая преодолевая сопротивление «Единой России», остается первой по количеству внесенных и принятых законопроектов в Госдуме, — делится лидер регионального отделения «Справедливой России» Юрий Григорьев. — К примеру, наш закон об отмене внутрироссийского роуминга при оплате услуг связи уже сэкономил россиянам более 100 миллиардов рублей. Не меньшей экономией для российских семей стало получение права заключать прямые договоры с поставщиками ресурсов, тем самым миновав посредников. Мы вновь готовы отстаивать и защищать интересы граждан».

Республика Саха (Якутия) входит в региональную группу №4 и состоит из следующих кандидатов:

  • Тумусов Федот Семенович (Республика Саха (Якутия)
  • Ким Марина Евгеньевна (Хабаровский край)
  • Григорьев Юрий Иннокентьевич (Республика Саха (Якутия)
  • Козицкий Алексей Анатольевич (Приморский край)
  • Никифорова Вера Дмитриевна (Республика Саха (Якутия)
  • Зимин Кирилл Вячеславович (Амурская область)
  • Новиков Игорь Анатольевич (Магаданская область)
  • Глухов Игорь Станиславович (Хабаровский край)
  • Анистратов Александр Сергеевич (Сахалинская область)
  • Бобровских Дмитрий Николаевич (Камчатский край)
  • Дудин Владимир Николаевич (Еврейская автономная область)

Общефедеральная часть списка кандидатов состоит из пяти кандидатов:

1. Миронов Сергей Михайлович
2. Прилепин Евгений Николаевич
3. Семигин Геннадий Юрьевич
4. Меньшов Владимир Валентинович
5. Бабаков Александр Михайлович

Прочесть программу партии можно на сайте spravedlivo.ru

Фото: Пресс-служба Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ
Источник: Пресс-служба Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ
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