Якутские справедливороссы представили своих кандидатов в Госдуму VIII созыва

Якутяне возглавили дальневосточный список партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» на выборах в Госдуму VIII созыва.

«Мы, «Справедливая Россия», настоящая оппозиционная партия, которая преодолевая сопротивление «Единой России», остается первой по количеству внесенных и принятых законопроектов в Госдуме, — делится лидер регионального отделения «Справедливой России» Юрий Григорьев. — К примеру, наш закон об отмене внутрироссийского роуминга при оплате услуг связи уже сэкономил россиянам более 100 миллиардов рублей. Не меньшей экономией для российских семей стало получение права заключать прямые договоры с поставщиками ресурсов, тем самым миновав посредников. Мы вновь готовы отстаивать и защищать интересы граждан».

Республика Саха (Якутия) входит в региональную группу №4 и состоит из следующих кандидатов:

Тумусов Федот Семенович (Республика Саха (Якутия)

Ким Марина Евгеньевна (Хабаровский край)

Григорьев Юрий Иннокентьевич (Республика Саха (Якутия)

Козицкий Алексей Анатольевич (Приморский край)

Никифорова Вера Дмитриевна (Республика Саха (Якутия)

Зимин Кирилл Вячеславович (Амурская область)

Новиков Игорь Анатольевич (Магаданская область)

Глухов Игорь Станиславович (Хабаровский край)

Анистратов Александр Сергеевич (Сахалинская область)

Бобровских Дмитрий Николаевич (Камчатский край)

Дудин Владимир Николаевич (Еврейская автономная область)

Общефедеральная часть списка кандидатов состоит из пяти кандидатов:

1. Миронов Сергей Михайлович

2. Прилепин Евгений Николаевич

3. Семигин Геннадий Юрьевич

4. Меньшов Владимир Валентинович

5. Бабаков Александр Михайлович

Прочесть программу партии можно на сайте spravedlivo.ru