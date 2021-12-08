Якутские спортсмены стали победителями XIII Всероссийских соревнований по стрельбе из лука

И вновь с победой вернулись с соревнований якутские лучники. В городе Рязань завершились XIII Всероссийские соревнования по стрельбе из лука среди взрослых, юниоров, юношей и девушек на призы Героя России, Почётного гражданина города Рязани М.Г. Малахова. Почетное первое место среди юношей занял Петр Дьячковский, уроженец Горного улуса (тренер – Валентина Соркомова).

«Наши спортсмены показали отличные результаты. В столь ответственных соревнованиях они достойно представили Якутию. Состязания проводятся на призы Михаила Георгиевича Малахова, известного путешественника, российского учёного-эколога, государственного и общественного деятеля, который более 30 лет занимается организацией полярных экспедиций в Арктике и Антарктиде. Отрадно, что награды победителям и призерам соревнований вручил сам Михаил Малахов», — отметил председатель Федерации РС(Я) по стрельбе из лука, руководитель группы компаний «Талакан» Василий Николаев.

Примечательно, что первое место среди юниоров в составе сборной команды Московской области занял уроженец Хангаласского улуса Владислав Васильев, которого тренируют М.В.Алексеев и В.А.Сердюк.

В соревнованиях приняли участие более 240 спортсменов из 17 регионов России, которые боролись за медали на дистанции 18 метров в блочном и классическом луке в шести возрастных группах.