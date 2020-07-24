Якутские спасатели увековечат память героев Великой Отечественной Войны

23 августа, на базе Службы спасения Якутии прошел смотр готовности по прохождению заранее запланированного восхождения на хребет Оганьинский в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, на котором присутствовали председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Дмитрий Николаевич ЛЕПЧИКОВ и первый заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) АНДРОСОВ Иннокентий Михайлович.

Согласно плана основных мероприятий по горной подготовке спасателей на 2020 год, запланировано проведение тренировочных сборов спасателей на акватория ГБУ «Служба спасения РС(Я)» на хребте Оганьинский с восхождением и установлением Памятного обелиска с мемориальной доской и принятием торжественной клятвы «Молодых спасателей» на господствующую безымянную вершину 2409 м. над уровнем моря в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, находящийся в районе 650 километра трассы «Колыма» на границе Томпонского улуса, в 10 километрах от трассы на север.

Для увековечения памяти, вершине предлагается присвоить имя пятерых братьев МАЛГИНЫХ, павших на полях сражения в Великой Отечественной войне, уроженцев Баягинского ночлега Таттинского улуса.

Выезд группы запланирован на 27 июля, под руководством начальника ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Михаила ШЕСТАКОВ, в составе 13 человек, в том числе председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Иннокентия Андросова.