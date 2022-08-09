Якутские следователи задержали в Новороссийске мошенника, обманувшего якутян в соцсети

Сотрудниками Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ МУ МВД России «Якутское» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 44-летнего жителя Краснодарского края, обвиняемого в 21 эпизоде дистанционного мошенничества в отношении жителей разных регионов страны.

В результате кропотливой работы следователи установили, что в 2019 году у обвиняемого возник преступный умысел, направленный на незаконное обогащение. Реализуя свой замысел, злоумышленник разместил на одной из популярных социальных сетей объявления об оказании услуг по приобретению и доставке автомобилей, а также контрактных запчастей из Приморского края, занизив при этом рыночную стоимость деталей и техники.

На заманчивое предложение первым откликнулся житель Нерюнгринского района, который в ходе переписки заказал задние ступицы, продольные и поперечные задние тяги, фильтр АКПП на общую сумму более 11 тысяч рублей. После обсуждения подробностей сделки злоумышленник, не имея реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства, попросил у мужчины предоплату. Не догадываясь о преступных намерениях собеседника, потерпевший перевел ему деньги через мобильное приложение банка, получив которые обвиняемый перестал выходить на связь.

Таким образом, с сентября 2019 по август 2021 года обвиняемый путем обмана похитил денежные средства у 21 жителя из 11 регионов страны. Общий ущерб, причиненный гражданам, составил свыше 1,5 миллионов рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) в городе Новороссийск, доставлен в республику для проведения следственных действий и заключен под стражу.

В целях обеспечения возмещения ущерба по ходатайству следователя решением суда наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого.

Прокуратура города Якутска, изучив собранные следователем доказательства по уголовному делу, признала их достаточными и утвердила обвинительное заключение в отношении 44-летнего жителя Краснодарского края в совершении 21 эпизода преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.