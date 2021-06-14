14.06.2021
14:28
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Погода

Якутские синоптики о неблагоприятном явлении

SakhaLife.ru.

14-15 июня, в Нерюнгринском районе, а также на юге Алданского района ожидаются местами ливни, грозы с порывистым ветром до 15-20 м/с, предупреждает Якутское УГМС.

Тем временем в Якутске погода без осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура воздуха +23+25°.

Завтра, 15 июня, будет преимущественно без осадков, ветер ночью восточный, днем северо-западный 4-9 м/с, температура воздуха ночью +8+10°, днем +23+25°.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское УГМС
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