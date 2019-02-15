Якутские силовики на чемпионате по мини- футболу

14 февраля в спортивном комплексе «Динамо» города Якутска завершился чемпионат Якутского республиканского совета Общества «Динамо» по мини- футболу среди первичных организаций. В соревнованиях принимали участие 10 команд, распределенные по двум группам: в первой шесть команд, во второй – четыре. Игры в группах проходили по круговой системе. Победители групп разыграли переходящий Кубок Якутского республиканского совета Общества «Динамо» по мини-футболу.

Как сообщил главный судья соревнований Максим Шибаев, лидеры динамовских команд ему знакомы по игре за многие клубы высшей и первой лиг города Якутска по мини-футболу, тем не менее многие судьи отказываются обслуживать динамовский футбол из-за присущего ему высокого накала страстей и эмоций. В целом чемпионат получился очень интересным: команды подобрались примерно равные по классу и исход матчей во многом зависел от силы командного духа, настроя на победу, а также удачной игры вратарей. Чувствуется, что соперники давно и хорошо знают друг друга, были и принципиальные, очень жесткие встречи (например, МУ – МВД). Борьбы действительно было много, ведь футбол контактная игра, но несмотря на это был пробит всего лишь один дабл-пенальти.

Было бы здорово, если бы руководители силовых структур задумались о возрождении былых традиций и заявили команду «Динамо» (и не одну) в городском мини-футбольном чемпионате, добавил главный судья.

Результаты чемпионата по мини-футболу по 1 группе:

1-е место – Управление Росгвардии по Республике Саха (Якутия)

2-е место – МВД по Республике Саха (Якутия)

3-е место – МУ МВД России «Якутское»

Обладатели номинаций по 1 группе:

«Лучший игрок» – Александр Ушницкий (МУ МВД России «Якутское»)

«Лучший бомбардир» – Игорь Малышев (Управление Росгвардии по Республике Саха (Якутия)

«Лучший нападающий» – сотрудник КФК-2

«Лучший защитник» – Антон Холмогоров (МВД по Республике Саха (Якутия)

«Лучший вратарь» – Евгений Остроухов (Управление Росгвардии по Республике Саха (Якутия)

Результаты чемпионата по мини-футболу по 2 группе:

1-е место – ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

2-е место – Сборная № 2 (Прокуратура Республики Саха (Якутия), СУ СК России

по Республике Саха (Якутия)

3-е место – УФССП России по Республике Саха (Якутия)

Обладатели номинаций по 2 группе:

«Лучший игрок» – Артур Колпачков (ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

«Лучший нападающий» – Алексей Дьячков (УФССП России по Республике Саха (Якутия)

«Лучший защитник» – Тимур Никифоров (Прокуратура Республики Саха (Якутия)

«Лучший вратарь» – Дмитрий Попов (ЦССИ ФСО России в Республике Саха (Якутия)

Обладателем переходящего Кубка Якутского республиканского совета Общества «Динамо» по мини-футболу, разыгранного между победителями 1 и 2 групп, стало Управление Росгвардии по Республике Саха (Якутия).

В символическую сборную команду якутского «Динамо» вошли следующие игроки:

Игорь Малышев, Александр Степанов, Роман Яковлев, Евгений Остроухов (все – Управление Росгвардии по Республике Саха (Якутия), Сергей Округин, Антон Холмогоров (оба – МВД по Республике Саха (Якутия), Алексей Гарагуля, Александр Ушницкий, Денис Кочнев (все – МУ МВД России «Якутское»), Евгений Высоцкий, Дмитрий Тучнолобов (СВ ЛУ МВД России на транспорте), Максим Гусейнов (УФСИН России по Республике Саха (Якутия), Артур Колпачков (ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия), Тимур Никифоров, Андрей Литоян, Игорь Бондаренко (все – Прокуратура Республики Саха (Якутия).

Победители и призеры соревнований награждены дипломами и медалями, номинанты – памятными призами и грамотами. На церемонии награждения первый заместитель председателя Якутского республиканского совета Общества «Динамо» Дмитрий Павлов заметил, что сборная динамовская команда (символическая) вполне достойно могла бы выступить на Всероссийских соревнованиях Общества «Динамо» по мини-футболу в конце мая т.г. в г. Крымске Краснодарского края.

После двух видов программы Спартакиады в 1 группе лидерами являются Управление Росгвардии по Республике Саха (Якутия) и МВД по Республике Саха (Якутия), во 2 группе – ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия). В марте команды коллективов физкультуры встретятся на соревнованиях в плавательном бассейне, лыжной трассе и стрелковом тире.