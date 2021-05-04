Якутские шорт-трекисты выиграли 15 медалей

С 30 апреля по 1 мая в Хабаровске прошло открытое первенство Хабаровского края по шорт-треку, сообщает Sportyakutia.ru.

На традиционном турнире медали оспаривали шорт-трекисты из четырех регионов Дальнего Востока: Приморского, Хабаровского края, Еврейского автономного округа и воспитанники республиканской специализированной спортивной школы по зимним видам спорта Республики Саха (Якутия).

По итогам соревнований сборная Якутии под руководством старшего тренера Станислава НИКИТИНА завоевали 15 медалей, из них: 6 золотых 2 серебряных и 6 бронзовых наград.

В категории юноши старшего и среднего возраста на дистанциях 777 м, 500 м, 1000 м первенствовал Александр ПЕСТРЯКОВ. Артем НЕКРАСОВ занял третье место.

В категории юноши младшего возраста на дистанции 500 м серебряную награду выиграл Дмитрий МАЛЫШЕВ. На дистанции 1000 м, 500м Аскалон ПАВЛОВ стал бронзовым призером.

В категории детский возраст на дистанции 500 м Альбина ЯНКОВА стала третьей. В категории супердетский возраст на трех дистанциях 500 м, 222 м, 333 м победительницей стала Валентина НЕКРАСОВА.

Якутские шорт-трекисты отличились и в эстафетной гонке. В составе Дмитрия Малышева, Ильи Кольцова и Аскалона Павлова он и финишировали вторым, завоевав серебряные медали.