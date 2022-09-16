Якутские школьники выиграли золотые медали в Иране 👏

В Исламской Республике Иран завершилась ежегодная Международная молодежная научная ярмарка им. Авиценны, где два якутских школьника удостоились золотых медалей за научные проекты в области физики и космических технологий. В конференции приняли участие юные исследователи из 56 иностранных государств. Делегация из республики приняла дистанционное участие. В прошлом году Якутия на данном конкурсе выиграла одну бронзовую медаль.

Артем Мардин, учащийся 9-го класса ФТЛ им. В.П.Ларионова, г. Якутск, представил работу “Разработка системы стабилизации аппарата CanSat”. Научным руководителем Артема выступил Андрей Петров, оператор Центра управления полетами Малой академии наук РС(Я).

“Сам проект представляет собой систему стабилизации для малого космического аппарата CanSat. Из-за большого горизонтального вращения данные аппарата уходили в крайность, и сложно было получить реальные данные траектории. Для чего мы и придумали аэродинамические стабилизаторы”, — рассказывает Артем Мардин. “Этот проект мне очень близок. По профилю я инженер, и мне очень нравится то, чем я занимаюсь, а это 3д-моделирование и пайка. Это то, чем бы я хотел заниматься и дальше, то есть получить образование инженера-электрика в будущем”.

Второй золотой медалист конкурса Евгений Осипов представил механическую модель большого адронного коллайдера (БАК). На ней можно посмотреть основные принципы работы коллайдера. Работа юного исследователя получила высокую оценку жюри конкурса за “блестящую демонстрацию взаимодействия частиц простым языком”.

“Я посчитал ее перспективной и полезной со стороны популяризации науки столь узкого направления физики. БАК является экспериментальной установкой, предназначенной для получения и изучения продуктов соударения частиц. В настольной модели было сложно воплотить разрушение частиц и улавливание их кусочков, из-за чего было принято решение ограничиться двухмерным детектором и разлетом целых частиц после столкновения”, — рассказал Евгений, учащийся 9-го класса ИТЛ №24 им. Варшавского, г. Нерюнгри. Научный руководитель Сергей Деминов, учитель робототехники ИТЛ №24 им. Варшавского.

“Малая академия наук республики организует отбор, подготовку и участие якутских школьников в международных событиях в области научной и исследовательской деятельности. Поздравляем Артема и Евгения, и желаем дальнейших успехов!”, — отметил ректор академии Василий Павлов.

Международная конференция “International Avicenna Youth Science Fair” проходит ежегодно, где собираются яркие молодые умы со всего мира и представляют свои инженерные находки и результаты исследований. Конкурс организован Международным исследовательским центром Авиценны (IARC) в сотрудничестве с Индонезийской ассоциацией молодых ученых (IYSA) при поддержке MILSET и IFIA (Международной федерации ассоциации изобретателей).