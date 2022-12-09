Якутские школьники стали победителями всероссийского конкурса «Исследуем и проектируем»

Во всероссийском конкурсе «Исследуем и проектируем» от СВФУ победили школьники из 5 регионов страны

Дипломами I степени Всероссийского конкурса «Исследуем и проектируем» награждены 20 учащихся – среди них представители Якутии, Нижегородской и Ростовской областей, Ставропольского и Алтайского краев. Напомним, СВФУ организовал конкурс в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

«Наш конкурс обучает необходимым качествам и исследовательским навыкам, полезным в индивидуально-проектной работе, а также сплачивает детей. Умение работать в команде крайне необходимо в современном мире. Мы надеемся, что исследуя и проектируя в течение четырех дней, ребята нашли соратников для будущих открытий и свершений. Дети соревновались на базе Дома научной коллаборации, Университетской точки кипения и Специализированного учебно-научного центра. Каждый день был насыщенным. Кроме конкурсных мероприятий, мы провели культурно-образовательную программу», – говорит директор СУНЦ СВФУ Милана Федотова.



Победителям старшей лиги начислят дополнительные 7 баллов при поступлении в вузы, в частности СВФУ, призерам – 5. Кроме того, конкурсанты младшей лиги получат приоритет при зачислении в СУНЦ СВФУ. С каждым годом «Исследуем и проектируем» СВФУ привлекает все больше участников. Так, в прошлом году в нем участвовали 97 школьников и 32 эксперта, в этом – свыше 140 детей и 42 эксперта.





«Я как-то не задумывался о том, чтобы стать победителем. Моя главная задача – хорошо выступить. Больше всего запомнился кейс-турнир, познакомились с другими ребятами из разных регионов, было интересно обсуждать идеи. На конференции мы представили проект «Электронная ткань на основе оксида графена». Дальше планируем сделать прототип одежды и в дальнейшем, если такая возможность будет, использовать в текстильном производстве», – подчеркнул дипломант I степени, лицеист СУНЦ СВФУ Арсен Терентьев. Юноша признался, что рассматривает СВФУ для продолжения обучения.

«Научился работать в команде и получил бесценный опыт. Познакомился с чудесными людьми из разных уголков России: все они были доброжелательны ко всем нам. На конкурсе мы представляли проект «Геолокационное веб-приложение RouteUp». Мы получили много хороших советов для продвижения нашего проекта от членов жюри. Рекомендую участвовать в подобных конкурсах: здесь вы познакомитесь со многими интересными людьми, также получите бесценный опыт и непередаваемые эмоции», – сказал учащийся СУНЦ СВФУ Марат Петров.

«В таких мероприятиях я участвую часто: ранее ездила в Санкт-Петербург, Ставрополь. По мне, они мало чем отличаются, но в этом конкурсе я справилась с волнением перед выступлением. У нас был хороший наставник, благодаря ему наша команда быстро сплотилась, и мы сработались. Для меня самым оживленным стал кейс-турнир. Понравилась ярмарка работ, были клевые идеи. Подобные конкурсы нужны, так мы можем обмениваться своим опытом и интересно проводить время», – отметила одиннадцатиклассница СУНЦ СВФУ Арина Загоренко.



В этом году в заключительном этапе конкурса участвовали 143 участника из 10 регионов России, из Алтайского, Ставропольского и Хабаровского краев, Вологодской, Липецкой, Нижегородской, Псковской и Ростовской областей, Республики Удмуртия и Республики Саха (Якутия). Конкурс проходил в гибридном формате, очно соревновались 109 школьников, дистанционно 34. Учащаяся СУНЦ Северо-Кавказского федерального университета Александра Аникеева увезла с собой яркие впечатления не только о конкурсе, но и о посещении культурных объектов Якутска.

«Экскурсии – это, прежде всего, знакомство с культурой другой народности. Это очень интересно и увлекательно. Мне понравилось разнообразие музеев и других мест, которые мы посетили. Организаторы здорово постарались – это нельзя не отметить. Мне особенно понравилось в «Царстве вечной мерзлоты». В нем красиво и атмосферно, много креативных локаций для фотографий. Мы с ребятами отлично провели время», – прокомментировала Александра Аникеева.

Лицеист СУНЦ Южного федерального округа Дарья Пахомова представила разработку математической программной модели первой ступени ракеты-носителя: «Выбор темы был очевиден: в настоящее время космическая отрасль пользуется большим исследовательским спросом. Кроме того, мы с напарницей решили связать свое будущее с этой сферой. Поэтому для нас так важно изучать вопрос уже сейчас. Было интересно получить обратную связь, неравнодушные вопросы, а также услышать критику. Нужно находить недочеты в работе, чтобы исправлять их и в дальнейшем совершенствовать свой проект. И, конечно, прежде всего, это приобретение ценного опыта».

Конкурсант из СУНЦ Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского Константин Петров рассказал о своих впечатлениях о северном городе: «Первое впечатление – это удивление. Люди здесь не ездят на упряжках! Однако после прогулки по городу и университету мы смогли в полной мере оценить все великолепие. Местные архитекторы – молодцы. В первый день было зрелищное открытие мероприятия, особенно понравились творческие мужские и женские группы с танцами и песнями. Также прозвучали добрые, напутственные слова».

Отметим, «Исследуем и проектируем» СВФУ направлен на привлечение одаренных школьников к научно-исследовательской и проектной деятельности, формирование предпрофессиональных интересов обучающихся в области науки и технологий. К участию допускаются ученики 8-11 классов, выполнившие индивидуальные или коллективные исследовательские проекты по пяти конкурсным секциям. В этом году введена новая – «Социальные и гуманитарные науки».



Конкурс в цифрах

143 обучающихся допущены в заключительный этап конкурса

109 школьников соревновались очно, 34 – дистанционно

106 проектов представлены на конференции и в кейс-турнире

20 победителей

40 призеров

42 эксперта СВФУ и из Новосибирска и Владивостока работали с конкурсантами

5 секций действовали

3 формата: конференция, олимпиада и кейс-турнир