Якутские школьники разработали грузовой дрон на водородном топливе❗

Ученик 11 класса химико-технологического профиля Специализированного учебно-научного центра Северо-Восточного федерального университета Арсиэн Алексеев в составе команды республики стал одним из победителей конкурса исследовательских проектов «Формируем будущее» в рамках «Кибердром-2021». Школьников отметили за разработку в области беспилотных авиационных систем и их элементов — об этом сообщает сайт Северо-Восточного федерального университета.

Школьник СУНЦ СВФУ в составе команды из шести человек представил Якутию на конкурсе, который прошел в рамках Всероссийского технологического конкурса «Кибердром-2021». Команда из Якутии – единственная, состоящая из учащихся школ – СУНЦ СВФУ, СОШ №31 и Международная арктическая школа.

Участникам конкурса предстояло разработать проектное решение для компаний-партнеров конкурса. Конкуренция, рассказывает Арсиэн Алексеев, была высокая, команды были хорошо подготовлены. Среди соперников школьника больше всего впечатлили команды из Казанского вертолетного завода и Иннополиса.

Якутяне для конкурса собрали прототип дрона на водородном топливе, который может переносить на дальние расстояние груз. Собирать аппарат начали с лета 2021 года. Для Арсиэна Алексеева это был первый опыт.

Аппарат работает на альтернативном виде топлива – подобные пока в разработке, но не используются широко. «Также нет дронов, которые бы доставляли грузы, например, с Санкт-Петербурга до Камчатки. И поэтому мы решили взять данную тему. Мы догадывались, что все остальные будут делать, в основном, автономные дроны», – говорит Арсиэн Алексеев. В следующем году команде из школьников предстоит провести конкурс на региональном этапе.

Одиннадцатиклассник СВФУ делится, что к ему хочется принести пользу для исследования альтернативных источников топлива для беспилотных летательных аппаратов. «В дальнейшем я планирую занять призовое место на чемпионате WorldSkills на Всероссийском этапе. Поступать я буду, скорее всего, на инженера-биотехнолога», – рассказал Арсиэн Алексеев.