Якутские школьники разрабатывают IT-пуховик с обогревом

Резиденты якутского детского технопарка «Кванториум» разрабатывают инновационный пуховик, который поможет жителям республики не мерзнуть при экстремально низких температурах, сообщает пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве, сообщает РИА Новости.

Идея создания IT-пуховика пришла девятикласснику школы №23 Якутска Валерию Максимову, когда он в ожидании автобуса начал замерзать на остановке.

«Преподаватель технопарка «Кванториум» и наставник команды Денис Данилов поддержал замысел, и сегодня в разработке проекта участвует команда из четырех девятиклассников: Валерия Максимова, Максима Захарова, Вячеслава Харитонова и Никиты Егорова. Команда… разрабатывает пуховик с функцией утепления, которую можно включить при помощи мобильного приложения. Изделие планируют протестировать этой зимой», — рассказали в пресс-центре.

Обогревающая конструкция пуховика состоит из жилета, где нагревательным элементом является нихромовая нить. В качестве источника питания используются литиевые батарейки или водородные топливные элементы.

«Пользователь в мобильном приложении выбирает необходимый температурный режим и включает обогрев, данная команда из приложения через Bluetooth-модуль поступает в жилет. Далее в нихромовую нить начинает поступать электрический ток, нить нагревается. В изделии предусмотрены три уровня подогрева, которые будут регулироваться в зависимости от силы подачи тока. Первый уровень подогрева подойдет для минус 25 градусов, второй — для минус 40, третий — для температур ниже 50 градусов», — пояснил создатель проекта.

В дальнейшем команда планирует заменить нихромовую нить на углеволокно, так как оно безопаснее и потребляет меньше энергии.

На данный момент юные разработчики собрали нагревательный элемент и занимаются созданием приложения. Выпуск прототипа IT-пуховика ожидается к февралю 2022 года.

«Планирую с февраля тестировать новый пуховик с подогревом по дороге из школы в технопарк и обратно. Затем мы дополним пуховик новыми функциями и выпустим обновленную модель», — поделился планами Максимов.