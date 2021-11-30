Якутские школьники помогли профессору из США

Учащиеся школ из арктических и центральных районов Якутии составили электронный архив состояния вечной мерзлоты. Архив сведений о мерзлоте, собранный школьниками Якутии и других регионов российского и зарубежного Севера, опубликован на сайте Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

«Сегодня проблемы, связанные с изменением климата, становятся очевидной угрозой для жизнедеятельности и сохранности коренных малочисленных народов Севера и всех жителей Арктики. Разрушение почв из-за таяния вечной мерзлоты становится одной из самых масштабных угроз. И именно поэтому я предложил в рамках председательства нашей страны в Арктическом совете провести в 2023 году в Якутске Всемирный мерзлотный саммит», — написал во вступительном слове к изданию глава Якутии Айсен Николаев.

Глава республики отметил огромный вклад вклад профессора Университета Аляски (Фэрбенкс) Кенджи Йошикава, который в течение многих лет является руководителем научно-популярного проекта «Мерзлотомер в школах». С российской стороны координатором проекта является доктор географических наук, руководитель междисциплинарной секции «Североведение» республиканской научно-практической конференции школьников «Шаг в будущее» Михаил Присяжный. «Мы также благодарны экспертному центру «ПОРА» и лично его генеральному директору Александру Стоцкому за помощь в издании книги», — отметил Айсен Николаев.

Как отметил замгендиректора по работе с экспертами ПОРА, доцент кафедры государственного управления и публичной политики института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников, книга издана по результатам реализации проекта «Мерзлотомер в школах России» с вовлечением порядка 90 школ Якутии, Магадана, Камчатки, Сахалина и Ямало-Ненецкого АО, руководителем которого является профессор университета Аляски (Фэрбенкс) Кенджи Йошикава.

По словам первого заместителя министра образования и науки, доктора географических наук Михаила Присяжного, выход книги — это коллективный труд сотен учеников, учителей, ученых из Института мерзлотоведения СО РАН, кафедры североведения Северо-Восточного федерального университета в Якутске, которые стали общественными помощниками проекта. Издание является инструментом популяризации знаний о вечной мерзлоте в условиях глобального изменения климата, отметил он.

Суть проекта «Мерзлотомер в школах» заключается в установке приборов по измерению температуры мерзлоты и сезонному ее промерзанию или протаиванию в различных регионах стран циркумполярного мира. Программа позволяет школьникам приобщиться к знаниям о мерзлоте и международной научной работе, научиться понимать значение вечной мерзлоты для экологии и устойчивого развития Севера. Школьники участвуют в измерениях, передаче и хранении данных на центральный портал программы, а также анализе полученных данных.

Мерзлотомеры установлены в Абыйском, Нерюнгринском, Намском, Усть-Алданском, Амгинском, Томпонском, Верхнеколымском, Оймяконском районах республики.

