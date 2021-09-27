Якутские школьники — победители финала «АгроНТИ-2021»

Команда школьников из Якутии под руководством врио ректора АГАТУ Константина КРИВОШАПКИНА стала победителем финала Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2021». Конкурс прошел 23-24 сентября на площадке Новосибирского ГАУ. Участие в финале приняли школьники, успешно справившиеся с заданиями очного регионального этапа. Ребята, которых готовили преподаватели Арктического ГАТУ, одержали безоговорочную победу в номинациях «Агробио», «АгроРоботы», «АгроКоптеры», заняв первое место. Состязания прошли среди учащихся сельских школ и малых городов шести регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Нашу республику представили 29 школьников из 10 районов и 13 школ республики.

Участники развили свои профессиональные компетенции, закрепили практические навыки в пяти конкурсных направлениях: АгроКоптеры, АгроРоботы, АгроКосмос, АгроМетео и АгроБио.

В течение двух конкурсных дней ребята выполняли задания по нахождению методов биологической защиты растений от вредителей, прогнозировали погоду и анализировали её, работали в веб-ГИС программах, изучали применение коптеров и роботов – всё то, что будет помогать решать задачи в отрасли сельского хозяйства.

В прошлом году команда якутских школьников заняла первое место в двух номинациях. И на этот раз ребята вернулись с триумфом, одержав победу сразу по трем направлениям. В номинации «АгроБИО» команду АГАТУ достойно представили: Дарина КОНСТАНТИНОВА, Юлиана ЛЕБЕДКИНА, Милена МАКСИМОВА, Уйгулаана ИНДЕЕВА, Александра СЫРОМЯТНИКОВА, Миранда МОРОЗОВА. В номинации «АгроРоботы — Василий АФАНАСЬЕВ, Алгыс РОДИОНОВ, Николай БУРЦЕВ, Владислав МАТВЕЕВ, Павел НИКИТИН, Василий ОСИПОВ. В номинации «АгроКоптеры» победу принесла команда в составе Геннадия КУТУКОВА, Владислава НОВГОРОДОВА, Рустама СЕМЕНОВА, Алексы СЕМЕНОВОЙ, Артура ИВАНОВА, Альберта ВИНОКУРОВА.

АгроНТИ — это конкурс для талантливых детей сельских школ, где они имеют возможность познакомиться с высокотехнологическими проектами для будущего вклада в развитие высоких технологий в сельском хозяйстве. В 2020-2021 учебном году «АгроНТИ» включен в перечень конкурсных мероприятий, рекомендуемых Министерством просвещения РФ. Участники конкурса могут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.