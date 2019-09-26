Якутские школьники о республике

В истории Якутии немало исторически значимых дат и ярких событий, среди которых 27 сентября занимает особое место. В этот день была принята Декларация о суверенитете Республики Саха (Якутия), которая сыграла важную роль в определении субъекта Российской Федерации, определила народы республики в территориальной, культурной, политической и экономической границе в пределах страны. Оглядываясь на пройденный путь, жители Якутии вправе гордиться достижениями своей родной республики, одним из динамично развивающихся субъектов Российской Федерации.

Сегодня, 26 сентября, ведущий методист Ресурсного образовательно-методологического центра в сфере национальных отношений ДДН им. А.Е. Кулаковского Айна Павлова провела урок гражданственности «День государственности Республики Саха (Якутия)» для учащихся 7 классов школы №32 города Якутска. Урок направлен на расширение знаний об истории Республики Саха (Якутия), на осознание роли и значения государственных символов, воспитания чувства гражданственности и гордости за свою страну. Дети с большим удовольствием ответили на вопрос «За что я люблю свою Родину?», к нашему удивлению дали очень интересные ответы и пришли к мнению, что у каждого своя особенная любовь к родным местам. Во время занятия были проведены дискуссия на тему гражданственности и патриотизма, а также традиционные игры. Ученики с большой энтузиазмом восприняли данный материал и сделали вывод: «Все жители нашей республики должны любить свою Якутию и гордиться своей страной!»