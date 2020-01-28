Якутские школьники изготовили будку для пункта передержки животных

Юные горожане, ученики средней общеобразовательной школы № 3, откликнулись на призыв Молодежной администрации города Якутска поддержать инициированный ими благотворительный проект «Дом для друга». На уроке технологии под руководством учителя Константина Слепцова ребята построили будку из списанных школьных парт, чтобы передать в Пункт передержки города Якутска для бездомных собак.

Согласно вступившему в силу 1 января 2020 года федеральному закону «Об ответственном обращении с животными», безнадзорные животные, проявляющие агрессию, должны содержаться в приюте пожизненно. Остальных собак требуется стерилизовать, прививать, чипировать и отпускать на волю. В связи с этим, пункт передержки, который временно исполняет функции такого приюта в Якутске, необходимо обеспечить большим количеством теплых будок.

По словам директора школы Яны Киуру, ребята вкладывали в работу всю душу, переживая за бездомных собак, которые оказались на улице по вине людей.

«Хочется призвать всех жителей города относиться к домашним животным более цивилизованно. Если вы не можете воспитывать своего питомца, отдайте его в питомник, не оставляйте на улице. Потому что такие животные нападают и на детей, и на взрослых», — прокомментировала директор. Она приветствовала идею того, что городские школы тоже могут помочь в решении общегородских проблем, а дети при этом получат полезные навыки. Другие школы города уже подхватили эстафету добра и планируют передать пункту передержки несколько будок.

«Наш класс решил поучаствовать в благотворительной акции и помочь животным, построить дом для братьев наших меньших. У меня самого есть домашний питомец, и в школе нам рассказывают, что нельзя выбрасывать животных, что если уж взялся, то надо отвечать за него», — сказал ученик 8 «б» класса Сергей Бахтин.

«Строить будку было легко, мы строили на уроке технологии, и нам помогал учитель», — поделился ученик 8 «б» класса Ярослав Баданин.

С начала реализации проекта «Дом для друга» в Пункт передержки безнадзорных животных города Якутска неравнодушными гражданами передано более 40 утепленных будок, построенных на личные средства горожан, предпринимателей, работников бюджетной сферы, студентов и пенсионеров. Две будки для содержания бездомных собак передала глава Якутска Сардана Авксентьева.