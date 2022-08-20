Якутские школьники декодировали телеметрию с космического аппарата

На прошлой неделе с космодрома Байконур был произведен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», где среди 16 малых космических исследовательских аппаратов, произведенных различными институтами и компаниями, находился аппарат ReshUCube, созданный учеными Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (СибГУ).

“Первые сигналы радиомаяка ReshUCube на наземной станции в селе Чапаево, Хангаласский улус, мы получили в 20:13 по якутскому времени. Это безусловно успех для нас, так как впереди еще бóльшие задачи, например, запуск первого якутского спутника, где связь с аппаратом будет происходить в похожей форме. Полученная телеметрия с другого космического аппарата подтверждает, что наземная станция готова и полноценно функционирует”, — рассказывает Андрей Петров, оператор ЦУП Малой академии наук Якутии.

Еще в декабре 2021 года делегация СибГУ посетила ЦУП МАН в с. Чапаево, где целью визита стало многостороннее сотрудничество в области создания и эксплуатации малых космических аппаратов класса CubeSat, их запуск в космос, а также совместная организация научно-исследовательских работ на полярной орбите — 550 километров над землей.

“В Малой академии наук я планирую писать код для нашего спутника, когда он запустится на орбиту. Мы с другими школьниками Якутии, участниками космических программ академии, будем собирать данные, анализировать, а результаты представим как отдельное исследование, учитывая, что у нас есть достаточно большой инженерный опыт моделирования и сбора кансатов — это спутники весом до 350 грамм, запускаемые на высоту до 2 км”, — говорит Артем Мардин, ученик 9 класса Физико-технического лицея им. В.П. Ларионова.

“Я был действительным членом Малой академии наук Якутии с 2017 по 2020 год, сейчас являюсь главным конструктором компании ООО “Якутские аэрокосмические системы” и одним из операторов ЦУП. Сейчас в центре мы следим за спутником наших коллег из СибГУ ReshUCube и помогаем юным академикам собирать данные из него”, — поделился Тимур Илларионов, студент II-го курса СВФУ им. М.К. Аммосова.

Юрий Романов начал читать лекции по космонавтике во время летних школ, тогда еще Физико-математического форума “Ленский край”, в далеком 2003 году. “Это не строки из фантастического рассказа, а реалии сегодняшнего дня. Надеемся, что полученные сигналы прослужат отправной точкой мечтаний юных якутян, жаждущих запустить первый якутский спутник”, — уверен Юрий Романов, учитель Физико-технического лицея им. В.П. Ларионова, один из основателей космического движения в республике.

“Наши коллеги из СибГУ не ожидали увидеть полноценный ЦУП посреди якутской долины. Полученные сигналы нужны для наших научных исследований. Получив сигнал, воспитанники космической школы нашей академии смогут измерить уровень электромагнитных излучений, провести опыты по дистанционному зондированию Земли и наблюдать за экологической обстановкой через наземную станцию, которую работа с аппаратом ReshUCube помогла настроить. Только участие в самых передовых научных и инженерных проектах может поднять уровень качества образования и добиться высоких мировых стандартов обучения,”- отметил Василий Павлов, ректор Малой академии наук Якутии.