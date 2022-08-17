17.08.2022
12:46
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Якутия

Якутские школьники будут питаться форелью и осетром

Комплекс по выращиванию форели и осетра появится в Якутске.

Планируется нарастить выпуск до 250 тонн форели и 50 тонн осетра

В Якутске создадут рыбохозяйственный комплекс по выращиванию форелевой и осетровой рыбы. По информации представителя компании «Ленская рыба» Олега Маклашова, на его строительство потребуется около 350 миллионов рублей. На заседании Инвестиционного комитета при главе республики, который провел 17 августа Айсен Николаев, проект был одобрен, сообщает ЯСИА.

«На совещании было принято положительное решение в части проработки и поисков путей поддержки. Также были рассмотрены вопросы по включению в федеральные программы развития рыбоводного комплекса», — сказал он.

Олег Маклашев сообщил, что производимая экологически чистая рыба будет доставляться в школы и дошкольные учреждения Якутска.

«ООО «Ленская рыба» — это пока единственный производитель товарной рыбы, в частности форели. Она выращивается в условиях полного цикла, то есть от выращивания молодняка до производства товарной рыбы, с применением инновационных ресурсосберегающих мировых технологий в Якутске», — сказал директор, отметив, что из шести тонн в год планируется нарастить выпуск до 250 тонн форели и 50 тонн осетра.

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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