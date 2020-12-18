Якутские «щепкинцы» сыграли в спектакле о пандемии

17 декабря 2020 г. директор Саха театра Петр МАКАРОВ и главный режиссер Руслан ТАРАХОВСКИЙ посетили ВГТУ им. М.С.Щепкина.

Целью поездки стал экзамен по мастерству актеру 2 курса якутской студии Высшего театрального училища им.М.С.Щепкина и знакомство руководства Саха театра с новым художественным руководителем курса Людмилой Владимировной ТИТОВОЙ.

Экзамен принимала художественный руководитель курса Людмила Титова. В связи с пандемией и санитарно-эпидемиологическими требованиями экзамен прошел без зрителей, присутствовали только педагоги.

Студенты якутской студии – будущие профессиональные актеры театров всей республики. Ректор училища Борис Николаевич ЛЮБИМОВ отметил: «Курс набран хороший. Ребята все хорошие», и пожелал всем удачи.

«Мы очень рады отметить, что это шестая по счету якутская студия в ВТУ имени М.С. Щепкина. Набор первой в истории Щепкинского училища национальной якутской студии осуществила народная артистка СССР Вера Николаевна Пашенная в 1955 году. В 2020 г. исполняется юбилейная дата. Экзамен по мастерству актера – это главный экзамен для студента театрального вуза», — рассказал главный режиссер Руслан Тараховский.

Пользуясь случаем, директор театра Петр Тимофеевич вручил руководству училища приветственный адрес от имени Министерства культуры и духовного развития РС(Я) и отметил давнюю дружбу и сотрудничество Щепкинского училища с Якутией и Саха театром.