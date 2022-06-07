Якутские шеф-повары предпочитают свежие овощи Саюри

Пять лет назад агрономы первого в Якутии круглогодичного тепличного комплекса «Саюри» начали собирать урожаи огурцов и помидоров. Продукция поступала в детские сады и магазины. Сегодня резидент территории опережающего развития (ТОР) «Якутия» выращивает более 15 наименований зелени и овощей, занимая 25% рынка Якутска. Кроме того, местные продукты становятся главным трендом республиканских ресторанов.

Николай Габышев

«Наш ресторан использует только натуральные якутские продукты, которые добыты в якутских реках, озерах и лесах. Поэтому мы используем продукцию «Саюри», чтобы овощи имели вкус «как со своего огорода». Огурцы, помидоры и зелень растут там круглый год, что позволяет готовить свежие и полезные салаты в любое время года. Регулярная проверка качества придает уверенности в их пользе», – поделился владелец и шеф-повар авторского ресторана «РекаОзероЛес» Николай Габышев.

Николай Атласов

Аналогичного мнения придерживается шеф-повар ресторана «Усадьба Атласовых» Николай Атласов.

«Для приготовления любого блюда мы всегда используем только свежие овощи, в идеале – местного производства, которые ещё вчера были, что называется, на грядке. Именно свежесть позволяет добиться идеальных вкусовых качеств. Что касается продуктов, которые доставляются к нам издалека, то это минимальное количество чего-либо, что мы просто не в состоянии вырастить в нашей республике. И мы рекомендуем к использованию в приготовлении блюд, будь то общепит или домашняя кухня, овощи «Саюри», – заявил Николай Атласов.

В 2021 году тепличный комплекс отгрузил более 1400 тонн продукции, а общая площадь посевов составила более 3 гектаров. Качество овощей и зелени «Саюри» находится под постоянным контролем со стороны надзорных органов. По мнению экспертов, в отличие от привозных, овощи и зелень местного агрокомплекса обладают более высокими вкусовыми качествами, в них больше витаминов.

«Польза именно свежих овощей не сравнится с теми, что уже провели какое-то время на полке холодильника. Чем свежее, тем больше в них содержания витаминов и микроэлементов. При хранении овощи теряют свои ценные свойства почти в геометрической прогрессии, с каждым днём хранения, пусть даже и с соблюдением всех условий. К тому же овощи, предназначенные для длительной транспортировки, очень часто подвергаются дополнительной обработке консервантами или же отправляются в путь недозревшими. Так что выбор надо делать именно в пользу свежих овощей, местного производства», – подчеркнула нутрициолог, врач диетолог-эндокринолог клиники «Доктор-плюс» Елена Лемешко.

Елена Лемешко

Успешная реализация проекта агрокомплекса «Саюри» стала результатом совместной работы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), ВЭБ.РФ, АО АКБ «Алмазэргиэнбанк». В рамках соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, подписанного с КРДВ, предприятию созданы комфортные для реализации проекта условия и предоставлена государственная поддержка.

«Для реализации проекта КРДВ предоставила компании земельные участки площадью 8,5 гектаров, расположенные в пригороде Якутска. Кроме того, управляющей компанией ТОР произведено технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения и холодного водоснабжения, обеспечена необходимая для ведения деятельности инфраструктура», – рассказал директор управляющей компании ТОР «Якутия» (дочернее общество КРДВ) Дмитрий Борисов.

На сегодняшний день соглашения об инвестиционной деятельности на ТОР «Якутия» заключены с 33 предприятиями, которые реализуют проекты с общим объемом заявленных инвестиций в 13 млрд рублей. Инвесторами уже реализованы 12 проектов, объем вложений в которые составляет 4 млрд рублей частных инвестиций, создано 600 рабочих мест. Полная реализация всех проектов позволит трудоустроить 1,9 тыс. местных человек.