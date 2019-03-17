Якутские сэргэ установят в Селигере, Болгарии и Польше

Глава ювелирного дома «Киэргэ» Александр Павлов получил ряд приглашений на разработку эскизов, изготовление и установку сэргэ – священной якутской коновязи в Селигере, Равде и Варшаве.

В Тверской области местная компания — Ассоциация АSK планирует построить GreenGOLDPark на территории зоны активного отдыха в районе начала трех рек: Волхова, Западной Двины и великой реки Волги. По замыслу инвесторов в Селигере должны появиться якутский балаган, сэргэ, небольшой табун лошадей и северные олени. Владельцы компании сами вышли на Александра Кирилловича и предложили сотрудничество известному якутскому мастеру сэргэ.

В конце марта Павлов выезжает в Болгарию. Его поездка будет связана со строительством в городе Равда торгово-жилищного комплекса имени Алексея Кулаковского. Визитной карточкой нового ТЖК станет сэргэ, изготовленное руками якутянина. В соседней Польше якутский мастер поработает над ещё одной коновязью, которая будет установлена на территории школы им. Вацлава Серошевского.

— В Варшаве сэргэ будет установлен в знак дружбы между народами России и Польши. Работаю, как правило, один, с собой беру только специальные столярные инструменты – стамески для резьбы по дереву, а остальные инструменты нам любезно предоставляет приглашающая сторона. Сроки изготовления коновязи — от 2,5 до 4 дней, многое зависит от сорта дерева и наличия помощников. Например, в Сербии с дубом провозился целую неделю. Меня вдохновляют подобные проекты. Если бы не нравилось, то я вряд ли занимался этим, — поделился в интервью сетевому изданию SAKHALIFE. RU Александр ПАВЛОВ.

Напомним, коновязи «Киэргэ» уже установлены в Турции, Монголии, Исландии, США, Греции, Сербии и других странах мира.