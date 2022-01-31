31.01.2022
11:31
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Якутия

Якутские села получат 1, 3 млрд рублей

В рамках соглашений, заключенных между Минсельхозом России и Правительством республики, в текущем году на реализацию мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено более 1 миллиарда 334 миллионов рублей, более 98 процентов от этой суммы – федеральные средства.

«Якутия является одним из крупных получателей финансовых средств по данной федеральной программе. Отмечу хорошую работу муниципальных районов совместно с Минсельхозом республики по участию в конкурсе, по итогам которой выделяются эти деньги», — комментировал ранее Глава Якутии Айсен Николаев.

По информации пресс-службы Минсельхоза РС(Я), в течение 2022 года мероприятия госпрограммы будут завершены в 10 муниципальных образованиях Якутии. 

1,2 млрд рублей будет направлено на проекты создания современного облика сельских территорий Верхневилюйского, Намского, Сунтарского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского улусов.

Завершатся работы по строительству культурно-спортивного комплекса в селе Кырыкый и детского сада в селе Харбала Верхневилюйского улуса, детского сада на 50 мест в селе Кюндяя и спортивного комплекса с плавательным бассейном в селе Сунтар Сунтарского улуса, а также строительство школ в селе Сырдах Усть-Алданского и в селе Едей Хангаласского улусов. 

Планируются к вводу школа-сад в селе Туора-Кюель и сельский центр развития в селе Юрюнг-Кюель Чурапчинского улуса,  детский сад в селе Ус-Кюель Усть-Алданского улуса. 

Будет проведен капитальный ремонт спортивного зала в Хамагаттинском наслеге Намского улуса, установка уличных освещений в селе Хомустах Верхневилюйского улуса и в центре Сунтарского улуса 

Начнется строительство школы на 120 мест в селе Мындагай Чурапчинского улуса. 

Запланировано приобретение 6 единиц автотранспорта для муниципальных образований Сунтарского, Усть-Алданского и Чурапчинского улусов. 

В рамках госпрограммы в этом году на благоустройство сельских территорий будет направлено 10,5 млн рублей. Будет реализовано 4 общественно значимых проекта. 

Продолжится строительство комплексной компактной застройки зон ИЖС на 50 домов в квартале «Мымах» в селе Партизан Намского улуса. 

Фото: Минсельхоз РС(Я)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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