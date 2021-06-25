Якутские рестораны заведут зоны для вакцинированных





Рестораны и клубы по своему желанию могут создавать безопасные от коронавируса места. В них будут пропускать по сертификату о вакцинации или справке с результатом ИФА-теста. Предприятия будут заноситься в специальный реестр Минпреда.

«Это даст возможность гостям отдыхать без всяких ограничений и не опасаясь за здоровье. Бизнесу это также принесет выгоду, так как работать с ограничениями очень сложно. В отличие от других регионов России, указ подготовлен, учитывая интересы и пожелания бизнеса. К тому же Минпред заранее подготовил для нас регламент работы, удобные формы первичных документов. Теперь каждому ресторану останется лишь принять решение готов ли он работать без ограничений создав ковид-фри зону или останется в текущих условиях », — сообщает Ассоциация гостеприимства Якутии.

Некоторые рестораны, караоке-залы, бары и ночные клубы уже выразили готовность создать COVID-free зоны. Чтобы начать работать по новым правилам, у всех работников и посетителей должен быть с собой сертификат о вакцинации (можно электронный) либо справка ПЦР (или ИХА) с отрицательным результатом, полученная не ранее чем за трое суток, вместе с документом, удостоверяющим личность. Несовершеннолетние должны сопровождаться взрослыми со справкой или сертификатом. Перед COVID-free зонами будут установлены пункты контроля.