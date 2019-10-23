Якутские проекты по космонавтике получат федеральную поддержку

Региональные проекты по космонавтике получат поддержку федерального центра. Об этом договорились в ходе рабочей встречи Глава Якутии Айсен Николаев и начальник Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Павел Власов.

Речь идет о программе дополнительного образования аэрокосмической направленности «Старт в космос!», получившей некогда поддержку Айсена Николаева. Программа инициирована доцентом кафедры «Реклама и связи с общественностью в высокотехнологичных отраслях» Института иностранных языков ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт» Саргыланой Захаровой. По итогам дистанционной олимпиады по физике и математике, по истории авиации и космонавтики были отобраны 40 юных якутян. Они провели каникулы в летнем лагере «Старт в Космос!» в Амгинском районе. Стало известно, что победители конкурса посетят «Звездный городок» и Центр подготовки космонавтов в Москве.

«В Якутии школьное движение по космонавтике достаточно развито. У нас даже есть музей космонавтики и авиации в селе Дюпсюн Усть-Алданского района. Дети на очень серьезном уровне занимаются этим вопросом, принимают участие во многих российских конкурсах и олимпиадах. Сегодня очень важно развивать программу развития аэрокосмического образования, подготовки инженерных кадров для этой отрасли, развивать интерес якутян к науке, космосу с ранних лет», – отметил Айсен Николаев.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества республики с Научно-исследовательским центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина по участию якутян в открытом отборе кандидатов в отряд космонавтов.