Якутские пробиотики для вашего приусадебного участка

В настоящее время одним из перспективных направлений в области профилактики болезней человека и животных является применение пробиотиков — микроорганизмов, заселяющих желудочно-кишечный тракт. От качества и количества этих микроорганизмов во многом зависит иммунитет млекопитающих, к коим человек тоже относится. Вопрос в отношении применения пробиотиков вместо антибиотиков стоит сегодня на актуальной повестке.

Как выяснили якутские ученые, применение пробиотиков актуально и для растений, в частности овощных и ягодных культур, выращиваемых на наших дачах и огородах. Созданные биотехнологами пробиотики, на основе депонированных в коллекцию полезных штаммов бактерий, найденные в якутской мерзлоте, повышают урожайность до 30%, решают проблемы с грибковыми и гнилостными заболеваниями овощных культур, повышают плодородие почвы.

Собственно, пробиотик безопасный и полезный биотехнологический продукт, у которого перспективное будущее, по мнению международного экспертного сообщества. Уникальные полезные штаммы были обнаружены в якутской мерзлоте и по сути являются очередным природным подарком сурового якутского холода, который дарит якутянам новые хозяйственные и экономические перспективы. Экономика региона при надлежащем внимании к наработкам якутских биотехнологов может пополниться новой креативной высокотехнологичной и высокорентабельной отраслью.

Препарат устойчив к широкому ряду антибиотиков, поэтому доказано сочетанное его применение при тяжелых случаях для эффективности лечения и быстрого устранения дисбактериоза животных. Пробиотические препараты из штаммов бактерий Bacillus subtilis ТНП-3 и Bacillus subtilis ТНП-5 эффективны в профилактике и лечении болезней органов дыхания, пищеварения, воспроизводства, гнойно-некротических ран, микотоксикозов, иммунобиологической реактивности организма животных, в качестве компонента инактивированных вакцин, минерально-витаминных добавок, премиксов и комбикормов, бактериальных удобрений. Он обладает выраженным антагонистическим действием в отношении условно-патогенных и патогенных микроорганизмов (бактерии, грибы и вирусы), интерферониндуцирующей активностью, иммуностимулирующим эффектом, способностью продуцировать ферменты и стимулировать рост и развитие полезной микрофлоры кишечника.

В предлагаемом небольшом подкасте якутские ученые рассказывают о своих разработках пробиотиков и их применении на ваших приусадебных участках.