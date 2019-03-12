Якутские предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент

Во вторник глава Якутии Айсен Николаев провел совещание о ходе исполнения национального проекта. Ожидается, что регион примет участие в реализации всех пяти программ нацпроекта.

«По результатам [реализации регионального] проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» будет упрощен доступ к льготному финансированию, в том числе за счет ежегодного увеличения объема льготных кредитов. <…> К примеру, если до настоящего времени финансовая поддержка оказывалась под 8% годовых, то уже с мая текущего года микрофинансирование будет под 6% годовых», — говорится в сообщении.

Как отметил Николаев, вопросы развития малого и среднего предпринимательства крайне важны для республики.

«Мы четко понимаем, что особенно в сельской местности от поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы зависит многое», — сказал глава региона.